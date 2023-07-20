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Генсек ООН решительно осудил российские удары по Одессе и портам в Украине

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Украина, Четверг 20 июля 2023 22:42
Генсек ООН решительно осудил российские удары по Одессе и портам в Украине Фото: ООН решительно осудила российские удары по Одессе и портам в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил российские авиаудары Одессы и портовой инфраструктуры в Украине.

Об этом рассказал спикер генсека Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео брифинга.

По словам Дюжаррика, российские атаки противоречат обязательствам России по все еще действующему меморандуму о взаимопонимании, заключенному между ООН и РФ, который предусматривает, что Россия "будет способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из черноморских портов, контролируемых Украиной".

"Генеральный секретарь напоминает, что разрушение гражданской инфраструктуры может представлять нарушение международного гуманитарного права. Эти нападения также имеют влияние далеко за пределами Украины", - сказал спикер.

Гутерреш отметил, что уже наблюдается негативное влияние на мировые цены на пшеницу и кукурузу, "который вредит всем, а особенно уязвимым слоям населения на Глобальном юге".

По словам генсека ООН, он не отступит в своем стремлении обеспечить доступ "украинских и российских продуктов питания и удобрений на международные рынки".

Атака на Одессу

Напомним, сегодня, 20 июля, российские оккупанты били по Одессе с помощью ракет и дронов. В городе пострадали восемь человек, еще одна - погибла.

Более подробно об ударе россиян можете узнать в материале РБК-Украина.

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