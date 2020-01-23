Генсек ООН рассказал "четырех всадниках Апокалипсиса" для человечества

Фото: Антониу Гутерриш (flickr.com/United Nations)

Гутерреш отметил, что "четыре всадника" могут поставить под угрозу каждый аспект будущего мира

Мир сталкивается с угрозами, которые связаны с геополитическим напряжением, климатическим кризисом, глобальным недоверием и опасностями новых технологий. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

Он сравнил эти угрозы с библейскими "четырьмя всадниками Апокалипсиса".

По словам Гутерриша, геостратегическая напряженность сегодня приняла поистине "эпический" характер и со времен Второй мировой войны мир не видел такого количества людей, спасающихся от войны и преследований.

"Разрушительные конфликты приводят к повсеместным страданиям. Террористические атаки наносят непоправимый вред. Нарастает ядерная угроза. Войны и преследования вынуждают людей покидать свои дома больше, чем когда-либо после Второй мировой войны. Реальным остается риск Великого Перелома", - цитирует генсека ООН "Укринформ".

Второй угрозой является cтремительное глобальное потепление, которое "растапливает" прежние температурные рекорды.

"Последнее десятилетие было самым жарким с начала наблюдений. Ученые объясняют, что океан нагревается с такой скоростью, как если бы каждую секунду взрывались пять бомб, сброшенных на Хиросиму. Миллион видов растений и животных находятся на грани исчезновения", - заявил Гутерриш.

"Наша планета в огне. Глядя на недавние пожары в Австралии, на людей, бросающих свои дома, на животных, борющихся с огнем, нельзя не испытывать горечи от происходящего сегодня и страха за будущее", - сказал он и добавил, что мир приближается к точке невозврата.

Он подчеркнул, что главную ответственность за сокращение выбросов парниковых газов, а к 2030 году их нужно сократить на 45%, несут самые крупные их производители.

"Если они так и не решатся предпринять необходимые действия, мы обречены", - сказал глава ООН.

Третий "всадник Апокалипсиса", по его совам, - это глобальное недоверие общества.

Гутерриш напомнил, что по всему миру люди выходят на демонстрации. Они требуют перемен и более справедливой глобализации. Небывалую активность проявляет молодежь. Женщины борются за равные права, против дискриминации и насилия. Но неравенство в мире только углубляется.

"Все больше людей убеждены, что глобализация не работает для них. С ростом неравенства доверие к политическим структурам падает", - сказал он.

Четвертой угрозой Гутерреш назвал "обратную сторону цифровой революции".

По словам Генсека ООН, новые технологии развиваются настолько быстро, что люди не успевают не только отреагировать на них, но порой даже понять их суть.

"Несмотря на огромные преимущества, новые технологии используются для совершения преступлений, разжигания ненависти, фальсификации информации, притеснений и эксплуатации людей и вмешательство в частную жизнь", - отметил он.

Гутерреш отметил, что "четыре всадника" могут поставить под угрозу каждый аспект будущего мира.

Он призвал международное сообщество сделать 2020-е годы десятилетием действий, а 2020 год - годом принятия решений.

Напомним, ранее ООН в проекте Конвенции о биологическом разнообразии заявила, что Земля вступила в шестую эру массового вымирания из-за загрязнения атмосферы.

РБК-Украина сообщало, что правительство Испании объявило чрезвычайное положение из-за ситуации с климатом, сделав первый официальный шаг к принятию мер по борьбе с изменением климата.