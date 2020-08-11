Генсек ООН призвал власти Беларусь к максимальной сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал белорусские власти уважать права своих граждан, в том числе на свободу собраний. Он внимательно следит за событиями, в том числе за насилием в отношении граждан.

Пресс-секретарь генсекретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик выступил с заявлением.

Он отметил, что генсек призывает белорусские власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечить уважение правам народа на свободу выражения и мирные собрания.

Генсек подчеркнул важность осуществления этих прав в мирной обстановке и в соответствии с законом.

Напомним, Соединенные Штаты заявили, что следят за ситуацией с протестами в Белоруси, в Белом доме выразили глубокую обеспокоенность в связи с задержанием демонстрантов.

В воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы. По последним данным ЦИК, лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

После закрытия избирательных участков по всей территории страны начались акции протеста и массовые задержания.