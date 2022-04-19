Генсек ООН призвал установить в Украине "пасхальное перемирие"

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш предложил установить в Украине "пасхальное перемирие". По его мнению, боевые действия следует прекратить на четыре дня, начиная с 21 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гутерриша.
По его словам, необходимо с 21 апреля объявить четырехдневное гуманитарное прекращение огня в Украине. "Я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе в связи со Страстной неделей, начиная с Великого четверга и до воскресенья", - сказал Гутерриш.
Генсек добавил, что ООН готова направить гуманитарную помощь в пострадавшие от российского вторжения украинские города. Он уточнил, что речь идет о Мариуполе, Херсоне, Донецке и Луганске. Гутерриш подчеркнул, что это возможно только в том случае, если перемирие вступит в силу.
Напомним, ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным делам Мартин Гриффитс исключил возможность прекращения огня в Украине в ближайшие дни.
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