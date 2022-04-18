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Прекращение огня в Украине "сейчас не на горизонте", - ООН

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Нью-Йорк, Понедельник 18 апреля 2022 22:09
Прекращение огня в Украине "сейчас не на горизонте", - ООН Фото: Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (un.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заместитель генсека ООН по гуманитарным делам Мартин Гриффитс заявил, что прекращение огня в Украине "сейчас не на горизонте". Он допустил, что такая возможность может появиться через пару недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Прекращение огня в Украине… его нет сейчас на горизонте, но такая возможность может появиться через пару недель", - цитирует телеканал заявление Гриффитса журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Гриффитс добавил, что в конце недели планирует отправиться в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Заместитель генсека ООН уточнил, что цель его поездки - поддержать миротворческий процесс и переговорный процесс между Украиной и Россией.

"Нам нужно очень внимательно следить за переговорами, отсюда и поездка в Турцию на этой неделе", - отметил Гриффитс.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Мариуполе может стать "красной линией" в переговорах с Россией.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уничтожение Мариуполя станет точной в переговорах с Россией.

Украина противостоит российскому вторжению 54-й день. О ситуации в зонах боевых действий - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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