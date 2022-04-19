Генсек ООН закликав встановити в Україні "великоднє перемир'я"

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш запропонував встановити в Україні "великоднє перемир'я". На його думку, бойові дії слід припинити на чотири дні, починаючи з 21 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гутерріша .

За його словами, необхідно з 21 квітня оголосити чотириденне гуманітарне припинення вогню в Україні. "Я закликаю до чотириденної гуманітарної паузи у зв'язку зі Страсним тижнем, починаючи з Великого четверга і до неділі", - сказав Гутерріш.

Генсек додав, що ООН готова направити гуманітарну допомогу в постраждалі від російського вторгнення українські міста. Він уточнив, що мова йде про Маріуполь, Херсон, Донецьк і Луганськ. Гутерріш підкреслив, що це можливо тільки в тому випадку, якщо перемир'я набуде чинності.