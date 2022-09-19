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Генсек ООН призвал Украину и Россию к масштабному обмену военнопленными

Фото: генсек ООН Антониу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Украину и Россию провести масштабный обмен военнопленными в формате "всех на всех".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "РИА Новости".

"Обмен пленными - это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен "всех на всех", чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей", - заявил генсек ООН.

В то же время он не исключил, что ООН может посодействовать в масштабном обмене пленными.

"Обычно мы не участвуем в обмене пленными - это прерогатива МККК. Конечно, мы бы хотели, чтобы Россия и Украина смогли достичь как можно более широкой договоренности в этом отношении", - добавил Гутерреш.

Напомним, ранее в Украине создали государственный проект "Хочу жить", чтобы помочь российским военным сдаться в плен ВСУ.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине российских пленных меньше, чем в России украинских.

Добавим, что Зеленский заявлял, что согласится на транзит аммиака из РФ только в обмен на украинских пленных.

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