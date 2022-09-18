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В Украине создали "горячую линию" для российских военных и их родственников

Новина українською →
Украина, Воскресенье 18 сентября 2022 14:26
В Украине создали "горячую линию" для российских военных и их родственников Фото: для россиян запустили "горячую линию" для сдачи в плен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине создали "горячую линию" для российских солдат и их семей. Солдаты РФ смогут безопасно сдаться в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Отмечается, что в Украине был создан государственный проект "Хочу жить", чтобы помочь российским военным сдаться в плен ВСУ. Россиянам гарантируют безопасные условия содержания в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Таким образом, Украина сможет пополнить обменный фонд, чтобы вернуть домой защитников.

В рамках проекта запустила круглосуточную "горячую линию" для приема обращений от российских военных и их семей. Для получения информации следует звонить по номерам:

  • +38 066 580 34 98
  • +38 093 119 29 84

Также узнать необходимую информацию можно в Telegram-канале "Хочу жить".

Напомним, родственников украинских пленных призвали не распространять личную информацию бойцов и предупредили о манипуляциях России.

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