Генсек ООН призвал расследовать авиаудар по центру беженцев в Ливии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал провести независимое расследование по авиаударам в Ливии, в результате чего погибли более 40 беженцев. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ООН заявили, что в центре содержания в основном африканских мигрантов в пригороде ливийской столицы Триполи погибли по меньшей мере 44 человека и более 130 получили ранения.

"Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш был возмущен воздушным ударом и призвал провести независимое расследование", - сказал представитель генсека в Ливии Гасан Саламе.

К заявлению Генсека ООН присоединились США и также призвали провести независимое расследование и привлечь виновных к ответственности.

Ранее Агентство по делам беженцев Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) уже обращалось в мае с просьбой эвакуировать центр Таджура, который вмещает 600 человек, после того, как снаряд приземлился на расстоянии менее 100 метров, ранив двух мигрантов.

Ливия является одной из главных отправных точек для африканских мигрантов, спасающихся от бедности и войны, чтобы попытаться добраться до Италии на лодке, но многие из них забраны и возвращены ливийской береговой охраной при поддержке Европейского союза.

Всего, по данным ООН, около 6000 человек находятся в государственных центрах содержания под стражей. По словам правозащитных групп и Организации Объединенных Наций, зачастую условия в этих центрах является бесчеловечным.

Reuters отмечает, что конфликт угрожает нарушить поставки нефти, ускорить миграцию через Средиземное море в Европу, сорвать планы США по выборам и создать пробел в безопасности, который могут заполнить исламистские боевики.

Поздно вечером в среду, 3 июня, военно-воздушные силы Хафтара атаковали единственный функционирующий аэропорт Триполи, который находится в том же районе, что и центр содержания под стражей, что привело к его временному закрытию для гражданского транспорта.

Представитель LNA (Ливийская национальная армия) Ахмед Мисмари заявил, что в результате удара была разрушена комната управления беспилотниками в аэропорту, в котором также есть военная секция.

Правительство в Триполи обвинило "военного преступника Халифа Хафтара" в этом инциденте. LNA отрицает, что попала в центр заключения.

Напомним, в результате авианалета на лагерь беженцев в столице Ливии Триполи погибли не менее 44 человек. Погибшими являются преимущественно африканские мигранты, которые направлялись в Европу.

Кроме того, с начала боевых действий в окрестностях столицы Триполи погибли более 600 человек, в том числе 40 мирных жителей и получили ранения не менее 3261 человек, в числе которых 117 мирных жителей.