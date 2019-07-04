Генсек ООН закликав розслідувати авіаудар по центру біженців в Лівії

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш закликав провести незалежне розслідування по ударах в Лівії, в результаті чого загинули більше 40 біженців. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В ООН заявили, що в центрі утримання в основному африканських мігрантів у передмісті лівійської столиці Тріполі загинули щонайменше 44 людини і понад 130 отримали поранення.

"Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш був обурений повітряним ударом і закликав провести незалежне розслідування", - сказав представник генсека в Лівії Гасан Саламі.

До заяви Генсека ООН приєдналися США і також закликала провести незалежне розслідування і притягнути винних до відповідальності.

Раніше Агентство у справах біженців Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) вже зверталося в травні з проханням евакуювати центр Таджура, який вміщує 600 людей, після того, як снаряд приземлився на відстані менше 100 метрів, поранивши двох мігрантів.

Лівія є однією з головних відправних точок для африканських мігрантів, що рятуються від бідності і війни, щоб спробувати дістатися до Італії на човні, але багато з них були забрані і повернуті лівійською береговою охороною за підтримки Європейського союзу.

Всього, за даними ООН, близько 6000 осіб знаходяться в державних центрах утримання під вартою. За словами правозахисних груп і Організації Об'єднаних Націй, часто умови в цих центрах є нелюдським.

Reuters зазначає, що конфлікт загрожує порушити постачання нафти, прискорити міграцію через Середземне море до Європи, зірвати плани США щодо виборів та створити прогалину у безпеці, що можуть заповнити ісламістські бойовики.

Пізно ввечері в середу, 3 червня, військово-повітряні сили Хафтара атакували єдиний функціонуючий аеропорт Тріполі, який знаходиться в тому ж районі, що і центр утримання під вартою, що призвело до тимчасового закриття для цивільного транспорту.

Представник LNA (Лівійська національна армія) Ахмед Місмарі заявив, що в результаті удару була зруйнована кімната управління безпілотниками в аеропорту, в якому також є військова секція.

Уряд в Тріполі звинуватив Хафтара в цьому інциденті. LNA заперечує, що потрапила в центр ув'язнення.

Нагадаємо, в результаті авіанальоту на табір біженців у столиці Лівії Тріполі загинули не менше 44 осіб. Загиблими є переважно африканські мігранти, які прямували в Європу.

Крім того, з початку бойових дій в околицях столиці Тріполі загинуло понад 600 осіб, у тому числі 40 мирних жителів отримали поранення не менше 3261 осіб, в числі яких 117 мирних жителів.