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Генсек ООН призвал отказаться от ядерного оружия по всему миру

Автор: Наталья Скороход

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от ядерного оружия. Он сделал заявление по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Антониу Гутерриша.

Гутерриш отметил, что обеспокоен ситуацией, которая сложилась с ядерным оружием.

"Я глубоко обеспокоен отсутствием прогресса в достижении цели безъядерного мира", - пишет он.

Также Гутерриш призвал все государства отказаться от применения опасного оружия, чтобы снизить риски. Генсек ООН считает, то единственный выход из сложившейся ситуации - уничтожение ядерного оружия.

"Я призываю все государства, обладающие ядерным оружием, принять меры по снижению риска, индивидуально и совместно. Единственная гарантия от применения ядерного оружия - его полное уничтожение", - заявил Гутерриш.

Напомним, ранее Гутерриш призвал к перемирию во время Олимпиады в Токио. По его мнению, все страны должны воздержаться от агрессии.

Также сообщалось, что в ООН назвали риски из-за пандемии коронавируса.

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