Генсек ООН закликав відмовитися від ядерної зброї по всьому світу

Гутерріш зазначив, що стурбований ситуацією, яка склалася з ядерною зброєю.

"Я глибоко стурбований відсутністю прогресу в досягненні мети без'ядерного світу", - пише він.

Також Гутерріш закликав всі держави відмовитися від застосування небезпечної зброї, щоб знизити ризики. Генсек ООН вважає, то єдиний вихід з ситуації, що склалася - знищення ядерної зброї.

"Я закликаю всі держави, що володіють ядерною зброєю, вжити заходів щодо зниження ризику, індивідуально і спільно. Єдина гарантія від застосування ядерної зброї - її повне знищення", - заявив Гутерріш.