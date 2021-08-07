Генсек ООН закликав відмовитися від ядерної зброї по всьому світу

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав країни світу відмовитися від ядерної зброї. Він зробив заяву з цього приводу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Антоніу Гутерриша.
Гутерріш зазначив, що стурбований ситуацією, яка склалася з ядерною зброєю.
"Я глибоко стурбований відсутністю прогресу в досягненні мети без'ядерного світу", - пише він.
Також Гутерріш закликав всі держави відмовитися від застосування небезпечної зброї, щоб знизити ризики. Генсек ООН вважає, то єдиний вихід з ситуації, що склалася - знищення ядерної зброї.
"Я закликаю всі держави, що володіють ядерною зброєю, вжити заходів щодо зниження ризику, індивідуально і спільно. Єдина гарантія від застосування ядерної зброї - її повне знищення", - заявив Гутерріш.
Нагадаємо, раніше Гутерріш закликав до перемир'я під час Олімпіади в Токіо. На його думку, всі країни повинні утриматися від агресії.
Також повідомлялося, що в ООН назвали ризики через пандемію коронавірусу.