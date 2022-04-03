Генсек ООН призвал к независимому расследованию военных преступлений России под Киевом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался относительно военных преступлений Российской Федерации под Киевской областью . Призвал провести независимое расследование, чтобы привлечь к ответственности виновных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Я глубоко поражен изображениями убитых гражданских лиц в Буче, Украина. Важно, чтобы независимое расследование привело к эффективному привлечению к ответственности", - заявил Гутерреш.

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