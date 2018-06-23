Генсек ООН призвал к немедленному прекращению военной эскалации в Сирии

Гутерриш призывает все стороны проявлять сдержанность

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению военной эскалации в Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте ООН.

Как сообщается, Гутерриш серьезно обеспокоен недавней военной эскалацией в юго-западной части Сирии, а также "значительными рисками", которые эти наступления оказывают на региональную безопасность.

"Эти нападения привели к перемещению тысяч мирных жителей, большинство из которых движется к иорданской границе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Гутерриш призывает все стороны проявлять сдержанность.

"Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению нынешней военной эскалации и настоятельно призывает все заинтересованные стороны соблюдать свои обязательства по международному праву и международному гуманитарному праву, включая защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 июня 2018 года войска президента Сирии Башара аль-Асада пошли в наступление на юго-западе Сирии.