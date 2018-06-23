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Інтерв'ю

Генсек ООН закликав до негайного припинення військової ескалації в Сирії

НовиниПолітика    23.06.2018 - 08:39
Фото: Антоніу Гутерріш (flickr.com us-mission)
Фото: Антоніу Гутерріш (flickr.com us-mission)

Гутерріш закликає всі сторони проявляти стриманість

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайного припинення військової ескалації в Сирії. Про це йдеться в повідомленні на сайті ООН.

Як повідомляється, Гутерріш серйозно стурбований недавньою військовою ескалацією в південно-західній частині Сирії, а також "значними ризиками", які ці наступи чинять на регіональну безпеку.

"Ці напади призвели до переміщення тисяч мирних жителів, більшість з яких рухається до йорданського кордону", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Гутерріш закликає всі сторони проявляти стриманість.

"Генеральний секретар закликає до негайного припинення нинішньої військової ескалації і настійно закликає всі зацікавлені сторони дотримуватись своїх зобов'язання з міжнародного права і міжнародного гуманітарного права, включаючи захист цивільних осіб та цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 червня 2018 року війська президента Сирії Башара аль-Асада пішли в наступ на південному заході Сирії.

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Теги публікації: ООН, Сирія, Антоніу Гутерріш  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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