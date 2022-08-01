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Генсек ООН призвал мир к полному уничтожению ядерного оружия

Фото: Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал полностью уничтожить ядерное оружие в мире. Риски его применения достигли уровня, который наблюдался во время холодной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы ООН на открытии конференции стран-участниц Договора по нераспространению ядерного оружия.

"Снижения рисков недостаточно. Уничтожение ядерного оружия - это единственная гарантия того, что оно не будет применено. Мы должны неустанно работать над этой целью", - подчеркнул Гутерриш.

При этом генсек ООН отметил, что сейчас ядерная опасность сопоставима с той, которая наблюдалась во времена Холодной войны.

"Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот", - добавил Гутерриш.

Напомним, ранее глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна может нанести сильные удары по Ирану, которые будут направлены на сдерживание производства ядерного оружия.

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