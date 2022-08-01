Генсек ООН призвал мир к полному уничтожению ядерного оружия

"Снижения рисков недостаточно. Уничтожение ядерного оружия - это единственная гарантия того, что оно не будет применено. Мы должны неустанно работать над этой целью", - подчеркнул Гутерриш.

При этом генсек ООН отметил, что сейчас ядерная опасность сопоставима с той, которая наблюдалась во времена Холодной войны.

"Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот", - добавил Гутерриш.