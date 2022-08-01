Генсек ООН закликав світ до повного знищення ядерної зброї

"Зниження ризиків недостатньо. Знищення ядерної зброї - це єдина гарантія того, що вона не буде застосована. Ми повинні невпинно працювати над цією метою", - підкреслив Гутерреш.

При цьому генсек ООН зазначив, що зараз ядерну небезпеку можна порівняти з тією, яка спостерігалася за часів холодної війни.

"Людство стоїть перед загрозою того, щоб забути уроки, витягнуті з ударів по Хіросімі і Нагасакі. Геополітична напруженість досягла нових висот", - додав Гутерреш.