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Генсек ООН закликав світ до повного знищення ядерної зброї

Фото: Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав повністю знищити ядерну зброю у світі. Ризики його застосування досягли рівня, який спостерігався під час холодної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави ООН на відкритті конференція країн-учасниць Договору з нерозповсюдження ядерної зброї.

"Зниження ризиків недостатньо. Знищення ядерної зброї - це єдина гарантія того, що вона не буде застосована. Ми повинні невпинно працювати над цією метою", - підкреслив Гутерреш.

При цьому генсек ООН зазначив, що зараз ядерну небезпеку можна порівняти з тією, яка спостерігалася за часів холодної війни.

"Людство стоїть перед загрозою того, щоб забути уроки, витягнуті з ударів по Хіросімі і Нагасакі. Геополітична напруженість досягла нових висот", - додав Гутерреш.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що його країна може завдати сильних ударів по Ірану, які будуть спрямовані на стримування виробництва ядерної зброї.

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