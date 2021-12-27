Генсек ООН призвал мир готовиться к новой пандемии

Нынешняя пандемия не будет последней для человечества. Необходимо подготовиться к появлению новых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter генсека ООН Антониу Гетерриша.

"COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того как мы разрешаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующему", - заявил он.

В Международный день противоэпидемической готовности генсек призвал уделить этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает.

Генеральная ассамблея ООН с целью привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в минувшем году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности. Он отмечается 27 декабря.