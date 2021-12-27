ru ua
Пн, 27 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Генсек ООН закликав світ готуватися до нової пандемії

Новость на русском →
Нью-Йорк, Понеділок 27 грудня 2021 05:28
Генсек ООН закликав світ готуватися до нової пандемії Фото: Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Нинішня пандемія не буде останньою для людства. Необхідно підготуватися до появи нових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter генсека ООН Антоніу Гетерриша.

"COVID - 19 буде не останньою пандемією, з якою зіткнеться людство. У міру того як ми вирішуємо нинішню кризу системи охорони здоров'я, нам необхідно готуватися до наступного", - заявив він.

У Міжнародний день протиепідемічної готовності генсек закликав приділити цьому питанню увагу і інвестиції, яких він заслуговує.

Генеральна Асамблея ООН з метою привернення уваги до проблеми запобігання епідемій, підвищення готовності та консолідації зусиль для боротьби з ними в минулому році прийняла резолюцію про заснування Міжнародного дня протиепідемічної готовності. Він відзначається 27 Грудня.

Нагадаємо, глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що в 2022 році планується початок обговорення глобальної угоди щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Зокрема для оперативного реагування на епідемії в майбутньому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
На Донбасі в результаті обстрілу важно поранений військовий
На Донбасі в результаті обстрілу важно поранений військовий
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід