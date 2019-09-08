Генсек ООН призвал к дальнейшим действиям по обмену пленными между Украиной и РФ

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш поприветствовал обмен удерживаемыми между Киевом и Москвой и выразил надежду на дальнейшее урегулирование войны на Донбассе. Об этом говорится в заявлении представителя Гутерриша Стефана Дуджаррика.

По его словам, Гутерриш надеется, что обмен "может послужить положительным шагом к укреплению общей уверенности и усилению устойчивого и конструктивного диалога на всех уровнях с расчетом на проторение пути к окончательному урегулированию конфликта" на Донбассе.

Кроме того, Гутерриш призвал все причастные стороны "к дальнейшим действиям в том же духе, чтобы обеспечить длительный импульс усилиям, которые прилагает "нормандская четверка".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты приветствуют сообщение об освобождении 35 украинцев, удерживаемых Россией, в обмен на 35 заключенных, переданных Украиной.

Как отмечается в заявлении, США последовательно призывали освободить 24 украинских моряков, задержанных Россией после нападения в ноябре 2018 года на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива, а также на Олега Сенцова и других политических заключенных.