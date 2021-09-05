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Генсек ООН призвал человечество прекратить саморазрушительную войну с природой

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Нью-Йорк, Воскресенье 05 сентября 2021 16:31
Генсек ООН призвал человечество прекратить саморазрушительную войну с природой Фото: генсек ООН Антониу Гуттериш (twitter.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал человечество прекратить бессмысленную и саморазрушительную войну с природой. Он отметил, что для этого у правительств стран мира есть все инструменты для решения этой проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Антониу Гуттериша в Twitter.

"Человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой. Провозглашение мира должно быть приоритетом для всех и везде", - написал он.

Гуттериш добавил, что все проблемы отношения человека с природой известны и страны имеют инструменты для их решения.

"Что нам сейчас нужно, так это приверженность, амбиции и надежные обязательства всех стран", - добавил генсек ООН.

Напомним, ранее ООН сообщила о гибели в мире за последние 50 лет более 2 млн человек от природных катастроф.

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