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Генсек ООН закликав людство припинити саморуйнівну війну з природою

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Нью-Йорк, Неділя 05 вересня 2021 16:31
Генсек ООН закликав людство припинити саморуйнівну війну з природою Фото: генсек ООН Антоніу Гуттеріш (twitter.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш закликав людство припинити безглузду і саморуйнівну війну з природою. Він зазначив, що для цього в урядів країн світу є всі інструменти для вирішення цієї проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Антоніу Гуттеріша в Twitter.

"Людство веде безглузду і саморуйнівну війну з природою. Проголошення миру має бути пріоритетом для всіх і скрізь", - написав він.

Гуттеріш додав, що всі проблеми відносини людини з природою відомі і країни мають інструменти для їх вирішення.

"Що нам зараз потрібно, так це прихильність, амбіції і надійні зобов'язання всіх країн", - додав генсек ООН.

Нагадаємо, раніше ООН повідомила про загибель у світі за останні 50 років понад 2 млн осіб від природних катастроф.

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ООН Нью-Йорк
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