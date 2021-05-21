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Генсек ООН приветствует перемирие между Израилем и ХАМАС и ждет от сторон начало диалога

Автор: Игорь Литвиненко

Генсекретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш приветствовал соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. При этом он ждет от сторон начало диалога, который позволил бы решить "коренные причины конфликта".

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Я благодарю Египет и Катар за усилия, предпринятые в тесной координации с ООН с тем, чтобы помочь восстановить спокойствие в Газе и Израиле. Я призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня", - заявил Гутерриш.

По его словам, Газа является "неотъемлемой частью будущего палестинского государства, и следует приложить все усилия, чтобы добиться национального примирения, которое положит конец расколу".

Напомним, вечером 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа.

Отметим, конфликт между Израилем и палестинскими группировками обострился 10 мая. За время обострения из Сектора Газа по Израилю было выпущено более 4200 ракет. В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по 1500 объектов ХАМАС в Газе. В результате конфликта погибли более 230 палестинцев и 12 израильтян. В Газе заявляют, что большинство погибших палестинцев - мирные жители, тогда как в Израиле говорят, что большинство погибших в Секторе - боевики.

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