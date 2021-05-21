Генсек ООН приветствует перемирие между Израилем и ХАМАС и ждет от сторон начало диалога

Генсекретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш приветствовал соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС . При этом он ждет от сторон начало диалога, который позволил бы решить "коренные причины конфликта".

"Я благодарю Египет и Катар за усилия, предпринятые в тесной координации с ООН с тем, чтобы помочь восстановить спокойствие в Газе и Израиле. Я призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня", - заявил Гутерриш.

По его словам, Газа является "неотъемлемой частью будущего палестинского государства, и следует приложить все усилия, чтобы добиться национального примирения, которое положит конец расколу".