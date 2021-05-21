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Генсек ООН вітає перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС і чекає від сторін початок діалогу

Автор: Ігор Литвиненко

Генсекретар організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш привітав угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. При цьому він чекає від сторін початок діалогу, який дозволив би вирішити "корінні причини конфлікту".

Про це повідомляє прес-служба ООН.

"Я дякую Єгипет і Катар за зусилля, зроблені в тісній координації з ООН з тим, щоб допомогти відновити спокій в Газі та Ізраїлі. Я закликаю всі сторони дотримуватися режиму припинення вогню", - заявив Гутерріш.

За його словами, Газа є "невід'ємною частиною майбутнього палестинської держави, і слід докласти всіх зусиль, щоб домогтися національного примирення, яке покладе край розколу".

Нагадаємо, ввечері 20 травня військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в Секторі Газа.

Зазначимо, конфлікт між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями загострився 10 травня. За час загострення з Сектора Газа по Ізраїлю було випущено понад 4200 ракет. У відповідь Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по 1500 об'єктів ХАМАС в Газі. В результаті конфлікту загинули понад 230 палестинців і 12 ізраїльтян. У Газі заявляють, що більшість загиблих палестинців-мирні жителі, тоді як в Ізраїлі кажуть, що більшість загиблих у секторі - бойовики.

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