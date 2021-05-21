Генсек ООН вітає перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС і чекає від сторін початок діалогу

Генсекретар організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш привітав угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС . При цьому він чекає від сторін початок діалогу, який дозволив би вирішити "корінні причини конфлікту".

"Я дякую Єгипет і Катар за зусилля, зроблені в тісній координації з ООН з тим, щоб допомогти відновити спокій в Газі та Ізраїлі. Я закликаю всі сторони дотримуватися режиму припинення вогню", - заявив Гутерріш.

За його словами, Газа є "невід'ємною частиною майбутнього палестинської держави, і слід докласти всіх зусиль, щоб домогтися національного примирення, яке покладе край розколу".