Генсек ООН про припинення "зернової угоди" Росією: удар по нужденних

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив жаль з приводу рішення Росії відмовитися від "зернової угоди", що дозволяють експортувати українське зерно. Він заявив, що "це буде ударом по нужденним всюди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

Гутерріш нагадав, що останніми днями він звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з пропозиціями щодо збереження ініціативи, і сказав, що "глибоко розчарований" тим, що Путін їх проігнорував.

"Зрештою, участь у цих угодах - це вибір, але у людей, які опинилися у скрутному становищі в усьому світі, і у країн, що розвиваються, немає вибору. Сотням мільйонів людей загрожує голод, а споживачам - глобальна криза вартості життя. Вони заплатять за це ціну", - підкреслив він.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Останніми тижнями російські чиновники погрожували, що Москва припинить свою участь у "зерновій угоді".

Після цього у ЗМІ з'являлася інформація про те, що ООН готується піти на поступки для того, щоб Москва продовжила свою участь у домовленостях.

Проте прес-секретар диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль припиняє участь у "зерновій угоді".

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