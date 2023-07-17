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Генсек ООН о прекращении "зерновой сделки" Россией: удар по нуждающимся

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Понедельник 17 июля 2023 19:42
Генсек ООН о прекращении "зерновой сделки" Россией: удар по нуждающимся Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление по поводу решения России отказаться от "зернового соглашения", позволяющих экспортировать украинское зерно. Он заявил, что "это будет ударом по нуждающимся повсюду".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Гутерриш напомнил, что в последние дни он обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с предложениями по сохранению инициативы, и сказал, что "глубоко разочарован" тем, что Путин их проигнорировал.

"В конечном счете, участие в этих соглашениях - это выбор, но у людей, оказавшихся в тяжелом положении во всем мире, и у развивающихся стран нет выбора. Сотням миллионов людей грозит голод, а потребителям - глобальный кризис стоимости жизни. Они заплатят за это цену", - подчеркнул он.

Выход России из "зерновой сделки"

В последние недели российские чиновники угрожали, что Москва прекратит свое участие в "зерновой сделке".

После этого в СМИ появлялась информация о том, что ООН готовится пойти на уступки для того, чтобы Москва продлила свое участие в договоренностях.

Однако пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль приостанавливает участие в "зерновой сделке".

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