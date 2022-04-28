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Генсек ООН приехал в освобожденную Бородянку

Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш еще находится с визитом в Украине. На данный момент он приехал в освобожденную Бородянку (Киевская область), которая серьезно пострадала от российских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальный телемарафон.

В частности, в эфире показали, как Гутерриш общается с украинскими военными и журналистами.

Отметим, генсек ООН приехал в Украину накануне, 27 апреля, после визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, поездки связаны с попытками достичь возможности мирного урегулирования военного конфликта между странами.

Напомним, после поездки в Москву генсек ООН заявил, что война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока Путин не решит ее закончить. По его словам, самими встречами войну не остановить.

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ООНАнтониу ГутерришБородянка