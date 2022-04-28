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Генсек ООН приїхав у звільнену Бородянку

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш ще перебуває з візитом в Україні. На даний момент він приїхав у звільнену Бородянку (Київська область), яка серйозно постраждала від російських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національний телемарафон.

Зокрема, в ефірі показали, як Гутерріш спілкується з українськими військовими та журналістами.

Зазначимо, генсек ООН приїхав в Україну напередодні, 27 квітня, після візиту до Москви і зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, поїздки пов'язані зі спробами досягти можливості мирного врегулювання військового конфлікту між країнами.

Нагадаємо, після поїздки до Москви генсек ООН заявив, що війна Росії проти України триватиме доти, поки Путін не вирішить її закінчити. За його словами, самими зустрічами війну не зупинити.

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ООНАнтоніу ГутеррішБородянка