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Генсек ООН приедет в Украину, чтобы встретиться с Зеленским

Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на следующей неделе отправится в Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ООН.

Кроме того, Гутерриш встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также с сотрудниками агентства ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи Украине.

Напомним, Гутерриш попросил об аудиенции у президента РФ Владимира Путина в Москве и у президента Украины Владимира Зеленского в Киеве с целью обсуждения необходимости прекращения войны.

Ранее генсек ООН предложил установить в Украине "пасхальное перемирие", но Россия не поддержала его инициативу.

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ООНАнтониу Гутерриш