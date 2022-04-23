Генсек ООН після візиту до Москви зустрінеться із Зеленським: названо дату

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 28 квітня вирушить до України, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським після того, як 26 квітня відвідає Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби ООН.

Крім того, Гутерріш зустрінеться з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а також зі співробітниками агентства ООН, щоб обговорити розширення гуманітарної допомоги Україні.

Нагадаємо, Гутерріш попросив про аудієнцію у президента РФ Володимира Путіна в Москві і у президента України Володимира Зеленського в Києві з метою обговорення необхідності припинення війни.

Раніше генсек ООН запропонував встановити в Україні "великоднє перемир'я", але Росія не підтримала його ініціативу.

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