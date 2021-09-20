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Генсек ООН предупредил о последствиях потепления климата

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что потепление климата на планете более чем на 1,5 градуса приведет к катастрофе. По его словам, избежать этого можно достижением углеродной нейтральности в ближайшее десятилетие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гутерриша на конференции по климату.

"Любое потепление выше 1,5 градуса станет катастрофой", - сказал он.

По его словам, чтобы ограничить нагревание климата, необходимо в ближайшие десять лет добиться углеродной нейтральности и на 45% сократить выбросы в атмосферу.

Гутерриш обратился к странам-участницам G20, поскольку на долю этих стран приходится 80% выбросов парниковых газов. Генсек подчеркнул, что следующая встреча группы будет важна для достижения успеха конвенции ООН по изменению климата. При этом он выразил мнение, что на меры в сфере климатических изменений в развивающихся странах ежегодно нужно выделять около 100 млрд долларов.

Напомним, ранее появился отчет группы "Объединенные в науке 2021", в котором сообщается, что изменение климата поражает планету все сильнее.

Отметим, глава УкрГидрометцентра заявил, что вероятность природных катастроф увеличивается, в интервью для РБК-Украина он рассказал детали.

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ООНГлобальное потепление