RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Генсек ООН попередив про наслідки потепління клімату

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що потепління клімату на планеті більш ніж на 1,5 градуса призведе до катастрофи. За його словами, уникнути цього можна досягненням вуглецевої нейтральності в найближче десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гутерріша на конференції з клімату.

"Будь-яке потепління вище 1,5 градуса стане катастрофою", - сказав він.

За його словами, щоб обмежити нагрівання клімату, необхідно в найближчі десять років домогтися вуглецевої нейтральності і на 45% скоротити викиди в атмосферу.

Гутерріш звернувся до країн-учасниць G20, оскільки на частку цих країн припадає 80% викидів парникових газів. Генсек підкреслив, що наступна зустріч групи буде важлива для досягнення успіху Конвенції ООН зі зміни клімату. При цьому він висловив думку, що на заходи у сфері кліматичних змін в країнах, що розвиваються щорічно потрібно виділяти близько 100 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше з'явився звіт групи "Об'єднані в науці 2021", в якому повідомляється, що зміна клімату вражає планету все сильніше.

Зазначимо, голова Укргідрометцентру заявив, що імовірність природних катастроф збільшується, в інтерв'ю для РБК-Україна він розповів деталі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНГлобальне потепління