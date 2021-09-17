Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле

Опубликован отчет группы "Объединенные в науке 2021", в котором сообщается, что изменение климата поражает планету все сильнее. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что нарушение климата и нашей планеты уже хуже, чем мы думали.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на видеообращение генсека ООН.

Исследователи установили, что уровень моря поднялся на 20 сантиметров с 1900 по 2018 год, а средние глобальные температуры поднялись по меньшей мере на 1,06 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями.

"Нарушение климата и нашей планеты уже хуже, чем мы думали, и оно движется быстрее, чем предполагалось. Мы продолжаем уничтожать то, от чего зависим на Земле", - сказал Гутерриш.

По его словам, мир далек от достижения целей 5-летнего Парижского соглашения.