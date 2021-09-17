ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле

Новина українською →
Женева, Пятница 17 сентября 2021 08:13
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле Фото: генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Опубликован отчет группы "Объединенные в науке 2021", в котором сообщается, что изменение климата поражает планету все сильнее. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что нарушение климата и нашей планеты уже хуже, чем мы думали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение генсека ООН.

Исследователи установили, что уровень моря поднялся на 20 сантиметров с 1900 по 2018 год, а средние глобальные температуры поднялись по меньшей мере на 1,06 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями.

"Нарушение климата и нашей планеты уже хуже, чем мы думали, и оно движется быстрее, чем предполагалось. Мы продолжаем уничтожать то, от чего зависим на Земле", - сказал Гутерриш.

По его словам, мир далек от достижения целей 5-летнего Парижского соглашения.

Напомним, в ООН предупредили о катастрофических последствиях изменения климата.

Кроме того, глава УкрГидрометцентра заявил, что вероятность природных катастроф увеличивается, в интервью для РБК-Украина он рассказал детали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Глобальное потепление ООН
NEWS
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
DAILY
Очередь за чипами. Как дефицит микросхем в Азии и США изменил рынки авто и электроники
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Очередь за чипами. Как дефицит микросхем в Азии и США изменил рынки авто и электроники