Генсек ООН подзвонив Кулебі і Лаврову: висловив серйозну заклопотаність

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 14 лютого провів телефонні переговори з міністрами закордонних справ України і Росії Дмитром Кулебою і Сергієм Лавровим. В ході бесід він висловив серйозну заклопотаність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

За даними телеканалу, Гутерріш окремо поговорив з Кулебою і лавровим. В ході розмови генсек ООН висловив міністрам серйозну заклопотаність щодо загострення ситуації на кордоні України і Росії.

Одночасно Гутерріш привітав триваючі дипломатичні зусилля по розрядці ситуації. Він ще раз підкреслив той факт, що альтернативи переговорам немає.

Глава МЗС України назвав розмову з Гутеррішем важливою з точки зору пошуку шляхів деескалації ситуації. Кулеба зазначив, що дипломатія - це єдиний шлях у її врегулюванні.

"ООН може і повинна бути активною учасницею дипломатичних зусиль і партнерів для зниження напруги", - написав у своєму Twitter Кулеба.