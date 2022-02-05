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Генсек ООН поддержал Игры в Пекине: важное событие на фоне назревающих конфликтов

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Пекин, Суббота 05 февраля 2022 17:52
Генсек ООН поддержал Игры в Пекине: важное событие на фоне назревающих конфликтов Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил в поддержку проведения зимних Олимпийских игр в Пекине. По его словам, сегодня, на фоне назревающих в мире конфликтов, странам важно собраться на Играх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"В то время, когда мы видим много конфликтов во всем мире, мы видим абсолютную актуальность проведения Игр, в которых представлены все страны, даже, к сожалению, находящиеся в состоянии войны, чтобы собрать их всех здесь и показать, что мир возможен, что возможны единство и солидарность", - сказал Гутерриш после встречи с главой Международного олимпийского комитета.

Как подчеркнул генсек ООН, соревнования в Пекине должны направить миру важный призыв к солидарности и единству.

"В тот момент, когда мы видим так много проявлений популизма, расизма, ксенофобии, антисемитизма, антимусульманской ненависти, быть здесь и быть со спортсменами из всех культур, всех стран, всех национальностей, всех религий - это фантастическое послание", - пояснил он.

Олимпийские игры в Пекине проходят на фоне обострения ситуации вокруг украинских границ и угрозы нового вторжения России в Украину. Также Игры проходят на фоне обострения конфликта между Китаем и Тайванем.

Напомним, в конце января американское издание Bloomberg рассказало, что лидер Китая Си Цзиньпин мог попросить президента России Владимира Путине не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине.

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ООН Китай Олимпиада Антониу Гутерриш Вторжение России в Украину
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