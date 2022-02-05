Генсек ООН підтримав Ігри в Пекіні: важлива подія на тлі назріваючих конфліктів
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив на підтримку проведення зимових Олімпійських ігор в Пекіні. За його словами, сьогодні, на тлі назріваючих у світі конфліктів, країнам важливо зібратися на Іграх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
"Тоді, як ми бачимо багато конфліктів у всьому світі, ми бачимо абсолютну актуальність проведення Ігор, в яких представлені всі країни, навіть, на жаль, ті, що перебувають у стані війни, щоб зібрати їх усіх тут і показати, що світ можливий, що можливі єдність і солідарність", - сказав Гутерріш після зустрічі з главою Міжнародного олімпійського комітету.
Як наголосив генсек ООН, змагання у Пекіні мають надіслати світу важливий заклик до солідарності та єдності.
"У той момент, коли ми бачимо так багато проявів популізму, расизму, ксенофобії, антисемітизму, антимусульманської ненависті, бути тут і бути зі спортсменами з усіх культур, з усіх країн, усіх національностей, усіх релігій - це фантастичне послання", - пояснив він.
Олімпійські ігри у Пекіні відбуваються на тлі загострення ситуації довкола українських кордонів та загрози нового вторгнення Росії в Україну. Також Ігри проходять на тлі загострення конфлікту між Китаєм та Тайванем.
Нагадаємо, наприкінці січня американське видання Bloomberg розповіло, що лідер Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента Росії Володимира Путіне не нападати на Україну під час Олімпіади в Пекіні.