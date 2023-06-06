Генсек ООН про підрив Каховської ГЕС: ще один руйнівний наслідок вторгнення Росії

"Ми всі бачили трагічні кадри, які з'явилися сьогодні у зв'язку з грандіозною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою в Херсонській області України... Сьогоднішня трагедія - це ще один приклад жахливої ціни війни для людей. Шлюзи страждань переповнюються вже понад рік", - зазначив Гутерреш.

Він додав, що атаки на цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури мають припинитися.

"Передусім, я закликаю до справедливого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї", - підкреслив він.

При цьому, за словами генсека, ООН вже терміново надають підтримку мешканцям районів, які постраждали від затоплення. Їм передають питну воду, пігулки для очищення води та іншу допомогу.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яку замінували ще минулого року. Через це близько 80 населених пунктів може бути затоплено.

При цьому в ООН на тлі такого теракту окупанти нагадали про День російської мови. Подібна витівка викликала багато критики на адресу Організації.

Більш детально про інцидент на Каховській ГЕС можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.