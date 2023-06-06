Генсек ООН о подрыве Каховской ГЭС: еще одно разрушительное последствие вторжения России

"Мы все видели трагические кадры, появившиеся сегодня в связи с грандиозной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой в Херсонской области Украины… Сегодняшняя трагедия - это еще один пример ужасающей цены войны для людей. Шлюзы страданий переполняются уже более года", - отметил Гутерриш.

Он добавил, что атаки на гражданское население и объекты критической инфраструктуры должны прекратиться.

"Прежде всего, я призываю к справедливому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи", - подчеркнул он.

При этом, по словам генсека, ООН уже срочно оказывают поддержку жителям районов, которые пострадали от затопления. Им предоставляют питьевую воду, таблетки для очистки воды и другую помощь.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, которая была заминирована еще в прошлом году. Из-за этого около 80 населенных пунктов могут быть затоплены.

При этом в ООН на фоне такого теракта оккупантов напомнили о Дне русского языка. Подобная выходка вызвала много критики в адрес Организации.

Более детально об инциденте на Каховской ГЭС можете узнать в материале РБК-Украина.