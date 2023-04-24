Генсек ООН передав Путіну лист стосовно "зернової угоди"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш передав міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову лист для диктатора Володимира Путіна, в якому йдеться про подальші дії стосовно "зернової угоди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу генсека.
Там йдеться, що Гутерреш висловив Лаврову занепокоєння, пов'язані з перешкодами, з якими останнім часом стикнувся Об'єднаний координаційний центр в своїй повсякденній діяльності.
Також він передав йому лист, адресований Путіну, де викладені пропозиції щодо подальших дій, направлених на покращення та розширення "зернової угоди", згідно до "позицій, нещодавно озвучених сторонами, і ризиків, пов'язаних з відсутністю глобальної продовольчої безпеки". Аналогічний лист був направлений також Україні та Туреччині.
Нагадємо, нещодавно міністр економіки України Юлія Свириденко заявляла, що робота "зернової угоди" може бути призупинена на тлі блокування експорту українського зерна з боку Росії.
Також ми писали, що 17 квітня Росія заблокувала роботу "зернового коридору". Вона призупинила інспекції суден, які мають вивозити зерно з України.
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