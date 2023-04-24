Генсек ООН передав Путіну лист стосовно "зернової угоди"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш передав міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову лист для диктатора Володимира Путіна, в якому йдеться про подальші дії стосовно "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу генсека .

Також він передав йому лист, адресований Путіну, де викладені пропозиції щодо подальших дій, направлених на покращення та розширення "зернової угоди", згідно до "позицій, нещодавно озвучених сторонами, і ризиків, пов'язаних з відсутністю глобальної продовольчої безпеки". Аналогічний лист був направлений також Україні та Туреччині.

Там йдеться, що Гутерреш висловив Лаврову занепокоєння, пов'язані з перешкодами, з якими останнім часом стикнувся Об'єднаний координаційний центр в своїй повсякденній діяльності.

Нагадємо, нещодавно міністр економіки України Юлія Свириденко заявляла, що робота "зернової угоди" може бути призупинена на тлі блокування експорту українського зерна з боку Росії.

Також ми писали, що 17 квітня Росія заблокувала роботу "зернового коридору". Вона призупинила інспекції суден, які мають вивозити зерно з України.

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