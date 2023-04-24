Генсек ООН передал Путину письмо о "зерновом соглашении"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо для диктатора Владимира Путина, в котором говорится о дальнейших действиях по "зерновому соглашению".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу генсека .

Там говорится, что Гутерреш выразил обеспокоенность Лавровой, связанные с препятствиями, с которыми в последнее время столкнулся Объединенный координационный центр в своей повседневной деятельности.

Также он передал ему письмо, адресованное Путину, где изложены предложения по дальнейшим действиям, направленным на улучшение и расширение "зернового соглашения", согласно "позициям, недавно озвученным сторонами, и рискам, связанным с отсутствием глобальной продовольственной безопасности". Аналогичное письмо было направлено также Украине и Турции.