Генсек ООН отреагировал на обвинения Лаврова в "затягивании" продовольственного кризиса

В ООН отреагировали на обвинения России в том, что генсек якобы затягивает продовольственный кризис, ожидая в первую очередь организации экспорта украинского зерна.

"Генеральный секретарь ООН в своих усилиях по поставкам большего количества продовольствия на мировые рынки всегда предлагал пакетное соглашение, которое бы включало экспорт продукции России и Украины одновременно", - сказал он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что генсек ООН якобы пытается сначала договориться об экспорте украинского зерна, а потом российского. По словам Лаврова, Гутерриш пытается разрешить проблему вывоза зерновых, не учитывая коридоры, которые ежедневно объявляет российская сторона.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля недостаточно.

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