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Генсек ООН відреагував на звинувачення Лаврова в "затягуванні" продовольчої кризи

Фото: Антоніу Гуттеріш, генсек ООН (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

Генсек ООН Антоніу Гутерріш виступає за забезпечення одночасного доступу на світові ринки продовольства з України і РФ. Жодних пріоритетів у цьому питанні не було.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС", про це заявив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррік.

В ООН відреагували на звинувачення Росії в тому, що генсек нібито затягує продовольчу кризу, чекаючи в першу чергу організації експорту українського зерна.

"Генеральний секретар ООН у своїх зусиллях з постачання більшої кількості продовольства на світові ринки завжди пропонував пакетну угоду, яка б включала експорт продукції Росії і України одночасно", - сказав він.

Раніше глава МЗС Сергій Лавров заявив, що генсек ООН нібито намагається спочатку домовитися про експорт українського зерна, а потім російського. За словами Лаврова, Гутерріш намагається розв'язувати проблему вивезення зернових, не враховуючи коридори, які щодня оголошує російська сторона.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля недостатньо.

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продовольственный кризис