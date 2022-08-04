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Генсек ООН обвинил нефтегазовые компании в "жадности" и призвал увеличить налоги на прибыль

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Нью-Йорк, Четверг 04 августа 2022 05:37
Генсек ООН обвинил нефтегазовые компании в "жадности" и призвал увеличить налоги на прибыль Фото: Антониу Гуттериш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил нефтегазовые компании в "гротескной жадности" и призвал правительства обложить их прибыли дополнительными налогами на фоне роста цен на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Отмечается, что война в Украине и введенные в отношении России санкции усугубили нехватку нефти и газа и привели к росту цен.

При этом четыре крупнейшие энергетические компании - Exxon, Chevron, Shell и TotalEnergies - за последний квартал заработали почти 51 млрд долларов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Эта гротескная жадность ударяет по самым бедным и уязвимым людям, разрушая при этом наш единственный общий дом. Я призываю все правительства обложить налогом эту чрезмерную прибыль и использовать эти средства для поддержки наиболее уязвимых людей в эти трудные времена", - сказал Гутерриш.

Между тем представители стран Европейского союза (ЕС) уже согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

При этом в Украине уже резко высказались относительно газового шантажа Путина против Европы. В МИД призвали дать России ответный удар и избавиться от любой зависимости от нее.

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ООН Антониу Гутерриш
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