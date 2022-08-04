Генсек ООН звинуватив нафтогазові компанії в "жадібності" і закликав збільшити податки на прибуток
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звинуватив нафтогазові компанії в "гротескній жадібності" і закликав уряди обкласти їх прибутки додатковими податками на тлі зростання цін на паливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.
Зазначається, що війна в Україні і введені щодо Росії санкції посилили брак нафти і газу і призвели до зростання цін.
При цьому чотири найбільші енергетичні компанії - Exxon, Chevron, Shell і TotalEnergies - за останній квартал заробили майже 51 млрд доларів, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
"Ця гротескна жадібність вдаряє по найбіднішім і вразливим людям, руйнуючи при цьому наш єдиний спільний дім. Я закликаю всі уряди оподаткувати цей надмірний прибуток і використовувати ці кошти для підтримки найбільш вразливих людей у ці важкі часи", - сказав Гутерріш.
Тим часом представники країн Європейського союзу (ЄС) вже погодили надзвичайний план зі скорочення споживання газу на 15%.
При цьому в Україні вже різко висловилися щодо газового шантажу Путіна проти Європи. У МЗС закликали дати Росії удар у відповідь і позбутися будь-якої залежності від неї.
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