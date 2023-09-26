Генсек ООН обґрунтував необхідність ліквідації ядерної зброї у світі

Ядерний ризик піднявся до рівня, якого він не досягав з часів холодної війни, через геополітичну недовіру та суперництво. Зброю необхідно ліквідувати.

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООН .

"Єдиний спосіб усунути ядерну небезпеку - ліквідувати ядерну зброю. Давайте ж спільними зусиллями раз і назавжди зробимо так, щоб місце цим засобам руйнування було лише у підручниках історії", - сказав Гутерріш у своєму зверненні з нагоди Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, який відзначають 26 вересня.

За словами голови ООН, прогрес, що досягався величезною працею протягом багатьох десятиліть у справі запобігання застосуванню, розповсюдженню та випробуванням ядерної зброї, сьогодні зводиться нанівець.

Ядерний потенціал та міжнародні договори

За даними ООН, сьогодні у світі близько 12,5 тисячі одиниць ядерної зброї. Країни, які мають таку зброю, мають довгострокові плани, що добре фінансуються, з модернізації своїх ядерних арсеналів.

При цьому не бракує договорів і угод як регіональних, так і глобальних, що встановлюють рамки для утилізації ядерної зброї.

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) не лише зобов'язує тих, хто її ратифікував, зупинити її поширення, але також заохочує мирне використання ядерної енергії та роззброєння.

Це єдиний договір, який зобов'язує країни, які мають ядерну зброю, взяти на себе зобов'язання щодо роззброєння відповідно до міжнародного права. Він відкрився у 1968 році, набув чинності у 1970 році та був продовжений на невизначений термін у 1995 році. До нього приєдналася близько 191 країни, у тому числі п'ять, що відкрито мають арсенал ядерної зброї, що зробило його найратифікованішим договором у галузі роззброєння.

Ще одним важливим стовпом є Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), прийнятий у 1996 році. Його підписали 185 країн і ратифікували 170, включаючи три держави, які мають ядерну зброю: Францію, Росію та Великобританію.

Однак для набуття чинності Договір має бути підписаний та ратифікований 44 конкретними державами, які мають ядерні технології, вісім з яких ще не ратифікували: Китай, Єгипет, Індія, Іран, Ізраїль, КНДР, Пакистан та США.

Ядерна загроза від Кремля

Нагадаємо, за даними опитування "Левада-Центру", близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні.

При цьому президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку президента Росії Володимира Путіна є "реальною".