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Генсек ООН обосновал необходимость ликвидации ядерного оружия в мире

США, Вторник 26 сентября 2023 13:26
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Генсек ООН обосновал необходимость ликвидации ядерного оружия в мире Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ядерный риск поднялся до уровня, которого он не достигал со времен холодной войны, из-за геополитического недоверия и соперничества. Оружие необходимо ликвидировать.

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООН.

"Единственный способ устранить ядерную опасность - ликвидировать ядерное оружие. Давайте же совместными усилиями раз и навсегда сделаем так, чтобы место этим средствам разрушения было только в учебниках истории", - сказал Гутерриш в своем обращении по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, который отмечают 26 сентября.

По словам главы ООН, достигавшийся огромным трудом в течение многих десятилетий прогресс в деле предотвращения применения, распространения и испытаний ядерного оружия сегодня сводится на нет.

Ядерный потенциал и международные договора

По данным ООН, сегодня в мире около 12,5 тысяч единиц ядерного оружия. Страны, обладающие таким оружием, имеют хорошо финансируемые долгосрочные планы по модернизации своих ядерных арсеналов.

При этом нет недостатка в договорах и соглашениях, как региональных, так и глобальных, устанавливающих рамки для утилизации ядерного оружия.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не только обязывает тех, кто его ратифицировал, остановить его распространение, но также поощряет мирное использование ядерной энергии и разоружение.

Это единственный договор, который обязывает страны, обладающие ядерным оружием, взять на себя обязательство по разоружению в соответствии с международным правом. Он открылся в 1968 году, вступил в силу в 1970 году и был продлен на неопределенный срок в 1995 году. К нему присоединилась около 191 страны, в том числе пять, открыто имеющих арсенал ядерного оружия, что сделало его самым ратифицированным договором в области разоружения.

Еще одним важным столпом является Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), принятый в 1996 году. Его подписали 185 стран и ратифицировали 170, включая три государства, обладающие ядерным оружием: Францию, Россию и Великобританию.

Однако для вступления в силу Договор должен быть подписан и ратифицирован 44 конкретными государствами, обладающими ядерными технологиями, восемь из которых еще не ратифицировали: Китай, Египет, Индия, Иран, Израиль, КНДР, Пакистан и США.

Ядерная угроза от Кремля

Напомним, по данным опроса "Левада-Центра", около 30% жителей России ждут от Путина ядерного удара по Украине.

При этом президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия со стороны президента России Владимира Путина "реальна".

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