Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с заявлением главы КНДР Ким Чен Ына о том, что Пхеньян более не обязан выполнять мораторий на ядерные испытания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Гутерриш выразил надежду, что испытания не возобновятся согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, и заявил о своей поддержке возобновлению диалога.

"Нераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено", - говорится в сообщении.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о планах больше не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия. Он отметил, что его страна больше не чувствует моральных обязательств относительно моратория на испытания ядерного оружия и далеко идущих баллистических ракет.

РБК-Украина сообщало, что Северная Корея собирается ввести жесткую политику в отношении США в качестве "рождественского подарка" для Белого дома.

Позже президент США Дональд Трамп отреагировал на предупреждение Северной Кореи о "рождественский подарок", заявив, что Соединенные Штаты "очень успешно справятся с этим".