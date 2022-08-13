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Генсек ООН назначил координатора программы по вывозу зерна из Украины: кто им стал

Фото: генсек ООН назначил координатора по вывозу зерна из Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Амира Махмуда Абдуллы из Судана координатором от ООН по Черноморской зерновой инициативе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Абдулла сменил Фредерика Кенни из Соединенных Штатов, который был временно предоставлен Международной морской организацией в качестве временного координатора.

Абдулла обладает более чем 30-летним опытом работы в области гуманитарного реагирования и управления во Всемирной продовольственной программе (ВПП). С 2009 по июнь 2022 года он занимал должности заместителя исполнительного директора и главного операционного директора ВПП, курируя ее гуманитарные операции по всему миру.

Напомним, вчера мы писали, что судно, которое должно было выйти из порта Черноморска для отгрузки украинского зерна, не смогло выйти в рейс. В частности, из-за плохой погоды.

Кроме того, сообщалось, что 11 августа российские оккупационные войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня по портовой инфраструктуре Николаевской области.

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