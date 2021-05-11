Генсек ООН о миротворцах на Донбассе: вряд ли будет соглашение в ближайшее время

В Организации Объединенных Наций (ООН) в ближайшее время вряд ли договорятся о введении миротворцев на Донбасс . На сегодня слишком много разных точек зрения на то, какой может быть такая миссия.

Об этом в интервью российским СМИ заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС .

По его словам, ООН выступает за сохранение "нормандского формата" и выполнение минских договоренностей.

"Конечно, мы озабочены недавней эскалацией, нарушением договоренности о прекращении огня. Рассчитываем, что наступит деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться", - подчеркнул Гутерриш.

В то же время он отметил, что договоренность об отправке миротворцев ООН на Донбасс вряд ли будет достигнута в ближайшее время.

"Существуют очень разные точки зрения относительно того, какой мандат и какую роль могли бы играть миротворческие силы в Украине. Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем", - добавил Гутерриш.