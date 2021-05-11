Генсек ООН про миротворців на Донбасі: навряд чи буде угода найближчим часом
В Організації Об'єднаних Націй (ООН) найближчим часом навряд чи домовляться про введення миротворців на Донбас. На сьогодні занадто багато різних точок зору на те, якою може бути така місія.
Про це в інтерв'ю російським ЗМІ заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш, передає ТАСС.
За його словами, ООН виступає за збереження "нормандського формату" і виконання мінських домовленостей.
"Звичайно, ми стурбовані недавньою ескалацією, порушенням домовленості про припинення вогню. Розраховуємо, що настане деескалація і режим припинення вогню буде повністю дотримуватися", - підкреслив Гутерріш.
У той же час він зазначив, що домовленість про відправку миротворців ООН на Донбас навряд чи буде досягнута найближчим часом.
"Існують дуже різні точки зору щодо того, який мандат і яку роль могли б грати миротворчі сили в Україні. Навряд чи згода буде досягнута в найближчому майбутньому", - додав Гутерріш.
Нагадаємо, у березні постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив про необхідність розміщення миротворців ООН на Донбасі. За його словами, вони мають допомогти Києву у відновленні контролю над ділянкою кордону з Росією.
До цього повідомлялося, як і за яких умов можуть ввести миротворців на Донбас.